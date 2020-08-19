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COVID-19. В Сеуле закрыли ночные клубы и караоке-бары из-за риска второй волны

19.08.2020, 10:39
COVID-19. В Сеуле закрыли ночные клубы и караоке-бары из-за риска второй волны - Фото
Южная Корея, коронавирус (фото - EPA)

Южная Корея занимает 76-е место в мире по количеству заболевших коронавирусом

Музеи, ночные клубы и караоке-бары закрылись в столице Южной Кореи, Сеуле, и ее окрестностях, из-за роста количества заболевших COVID-19. Об этом сообщает BBC.

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В среду сообщили о 257 новых случаях за минувшие сутки.

Южная Корея считается одним из мировых лидеров по борьбе с коронавирусом в борьбе с коронавирусом

Большинство из новых случаев заражения связаны с церковью Саранг Джеил, пастор которой активно критиковал президента Мун Чжэ Ина.

Власти запретили все церковные службы.

По последним данным, Южная Корея занимает 76-е место в мире по количеству заболевших, в стране заразились с начала пандемии в мире 16 058 человек, умерли 306, выздоровели 14 006 пациентов.

  • В Юго-Восточной Азии столкнулись с новым штаммом мутировавшего коронавируса. Его назвали D614G.

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Арина Толина
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