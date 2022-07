Daily Mail: Трамп похоронил бывшую жену на территории гольф-клуба и освободился от налогов

Экс-президент США Дональд Трамп похоронил свою бывшую жену и мать троих его детей Ивану на территории собственного гольф-клуба в Нью-Джерси. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail. По законам штата, местные кладбища освобождены от налогов.

Таблоид напоминает, что Трамп впервые объявил о планах семейного кладбища на территории гольф-клуба в Бедминстере в 2007 году. Потом эти планы расширились до кладбища почти на 300 участков для членов его эксклюзивного клуба.

Ивана была похоронена на участке недалеко от первой площадки для игры в гольф после церемонии прощания на Манхэттене 20 июля. Ивану нашли мертвой в ее доме 14 июля после падения с лестницы.

На захоронение жены Трампа на территории гольф-клуба обратила внимание профессор социологии из Дартмута Брук Харрингтон, которая называет себя налоговым исследователем.

"Итак, я проверила налоговый кодекс штата Нью-Джерси, и, друзья… Это тройное уклонение от уплаты налогов. Имущество, подоходный налог и налог с продаж — все исключено", – написала она.

Ранее Трамп определил участок гольф-клуба как ферму, что тоже давало налоговые льготы.

Beautiful final resting place for your mom, @DonaldJTrumpJr. I especially love the inscription on her gravestone. Truly heartwarming. RIP Ivana. pic.twitter.com/fzsGCcgPF1