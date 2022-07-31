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Daily Mail: Трамп похоронил бывшую жену на территории гольф-клуба и освободился от налогов

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 17:47
Daily Mail: Трамп похоронил бывшую жену на территории гольф-клуба и освободился от налогов - Фото
Ивана Трамп (Фото - ЕРА)

Экс-президент США Дональд Трамп похоронил свою бывшую жену и мать троих его детей Ивану на территории собственного гольф-клуба в Нью-Джерси. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail. По законам штата, местные кладбища освобождены от налогов.

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Таблоид напоминает, что Трамп впервые объявил о планах семейного кладбища на территории гольф-клуба в Бедминстере в 2007 году. Потом эти планы расширились до кладбища почти на 300 участков для членов его эксклюзивного клуба.

Ивана была похоронена на участке недалеко от первой площадки для игры в гольф после церемонии прощания на Манхэттене 20 июля. Ивану нашли мертвой в ее доме 14 июля после падения с лестницы.

На захоронение жены Трампа на территории гольф-клуба обратила внимание профессор социологии из Дартмута Брук Харрингтон, которая называет себя налоговым исследователем.

"Итак, я проверила налоговый кодекс штата Нью-Джерси, и, друзья… Это тройное уклонение от уплаты налогов. Имущество, подоходный налог и налог с продаж — все исключено", – написала она.

Ранее Трамп определил участок гольф-клуба как ферму, что тоже давало налоговые льготы.

  • Ивана Трамп скончалась 14 июля в возрасте 73 лет. Она родилась в Чехии, вышла замуж за бывшего президента в 1977 году. Они развелись 15 лет спустя, в 1992 году.
Оксана Житнюк
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Ивана Трамп дональд трамп жена похороны Нью-Джерси
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