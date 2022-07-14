Умерла первая жена Трампа, мать троих его детей
14.07.2022, 23:35
Фото: EPA
В возрасте 73 лет скончалась Ивана Трамп, первая жена бывшего президента США Дональда Трампа и мать троих его детей. Об этом сообщает BBC.
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"Она была замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая прожила замечательную и вдохновляющую жизнь", — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Ивана Трамп, родившаяся в Чехии, вышла замуж за бывшего президента в 1977 году. Они развелись 15 лет спустя, в 1992 году.
У них трое общих детей — Дональд-младший, Иванка и Эрик Трамп.
Пара была известными общественными деятелями в Нью-Йорке в 1980-х и 1990-х годах, и их разрыв вызвал большой общественный резонанс, сообщает агентство.
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