DefenseNews: Министр обороны Китая отказался от встречи с шефом Пентагона

Ллойд Остин (Фото: Shawn Thew/EPA)

Министр обороны Китая Дун Цзюнь отказался от встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином на этой неделе. Об этом сообщает DefenseNews со ссылкой на неназванного чиновника американского Минобороны.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Пекин не удовлетворил запрос Вашингтона на организацию встречи глав оборонных ведомств на полях мероприятия с участием азиатских стран в Лаосе.

"Высокопоставленное ведомство заявило журналистам перед саммитом в Лаосе, что Пентагон предлагал такую встречу, но Китай отказался, ссылаясь на продажу США оружия Тайваню", – говорится в материале.

Собеседник издания отметил, что, по его мнению, настоящей причиной отказа являются санкции США против китайских компаний, визит тогдашней спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года и инцидент с китайским аэростатом, который оказался в воздушном пространстве США.

25 октября США одобрили пакет поставок оружия Тайваню на $2 млрд. Он содержит первую отправку на остров усовершенствованной системы ПВО, которая прошла боевые испытания в Украине.

Китай пообещал "контрмеры" после продажи Тайваня американского оружия на $2 млрд.