DefenseNews: Министр обороны Китая отказался от встречи с шефом Пентагона
Министр обороны Китая Дун Цзюнь отказался от встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином на этой неделе. Об этом сообщает DefenseNews со ссылкой на неназванного чиновника американского Минобороны.
Пекин не удовлетворил запрос Вашингтона на организацию встречи глав оборонных ведомств на полях мероприятия с участием азиатских стран в Лаосе.
"Высокопоставленное ведомство заявило журналистам перед саммитом в Лаосе, что Пентагон предлагал такую встречу, но Китай отказался, ссылаясь на продажу США оружия Тайваню", – говорится в материале.
Собеседник издания отметил, что, по его мнению, настоящей причиной отказа являются санкции США против китайских компаний, визит тогдашней спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года и инцидент с китайским аэростатом, который оказался в воздушном пространстве США.
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