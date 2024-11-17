Байден и Си встретились в Перу: президент США осудил развертывание солдат КНДР в России
Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото: Ding Lin/EPA)

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден 16 ноября встретился в столице Перу с лидером Китая Си Цзиньпином. Они обсудили, в частности, агрессию России против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Лидеры двух стран провели "откровенную, конструктивную дискуссию по ряду двусторонних, региональных и глобальных вопросов, включая сферы сотрудничества и разногласий".

Байден и Си приветствовали восстановление в этом году межвоенных связей на высоком уровне, переговоров США и Китая по координации оборонной политики и встреч в рамках военно-морского консультативного соглашения между государствами. Оба лидера подтвердили необходимость продолжения этих каналов коммуникации.

В ходе разговора они договорились о дальнейшей борьбе с наркоторговлей, противодействии влиянию искусственного интеллекта, а также подтвердили необходимость сохранения человеческого контроля над решением о применении ядерного оружия.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вызовам. Байден осудил развертывание тысяч солдат из Северной Кореи в России, опасное расширение незаконной войны России против Украины с серьезными последствиями для мира и безопасности как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Американский президент выразил обеспокоенность по поводу постоянной поддержки КНР оборонно-промышленной базы России. Он заявил о приверженности Соединенных Штатов соблюдению международного права и свободы судоходства, полетов, а также мира и стабильности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Читайте также
Сотрудничество России и КНДР негативно повлияет на ситуацию в Восточной Азии – глава МИД Японии
КитайСШАси цзиньпинджо байден