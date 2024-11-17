Байден и Си встретились в Перу: президент США осудил развертывание солдат КНДР в России

Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото: Ding Lin/EPA)

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден 16 ноября встретился в столице Перу с лидером Китая Си Цзиньпином. Они обсудили, в частности, агрессию России против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Лидеры двух стран провели "откровенную, конструктивную дискуссию по ряду двусторонних, региональных и глобальных вопросов, включая сферы сотрудничества и разногласий".

Байден и Си приветствовали восстановление в этом году межвоенных связей на высоком уровне, переговоров США и Китая по координации оборонной политики и встреч в рамках военно-морского консультативного соглашения между государствами. Оба лидера подтвердили необходимость продолжения этих каналов коммуникации.

В ходе разговора они договорились о дальнейшей борьбе с наркоторговлей, противодействии влиянию искусственного интеллекта, а также подтвердили необходимость сохранения человеческого контроля над решением о применении ядерного оружия.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вызовам. Байден осудил развертывание тысяч солдат из Северной Кореи в России, опасное расширение незаконной войны России против Украины с серьезными последствиями для мира и безопасности как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Американский президент выразил обеспокоенность по поводу постоянной поддержки КНР оборонно-промышленной базы России. Он заявил о приверженности Соединенных Штатов соблюдению международного права и свободы судоходства, полетов, а также мира и стабильности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

10 ноября Салливан заявил, что Россия, вероятно, еще не определилась, что даст Северной Корее в обмен на солдат.

12 ноября стало известно, что Китай не осудил сотрудничество России и Северной Кореи, ратифицировавших соответствующий оборонный договор.

14 ноября сообщалось, что Байден обсудит с Си войска КНДР в России и поддержку агрессии со стороны Китая.