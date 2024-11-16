Партнерство России и КНДР плохо повлияет на ситуацию в Восточной Азии – глава МИД Японии

Ивая Такеси и Андрей Сибига обсудили поддержку Украины и договорились углублять связи между странами

Ивая Такеси и Андрей Сибига (Фото: скрин видео)

Министр иностранных дел Японии Ивая Такеси заявил, что привлечение войск Северной Кореи к войне России против Украины негативно влияет на безопасность Азии. Об этом он сказал на конференции с главой МИД Андреем Сибигой.

Японский министр заверил Украину в поддержке и заявил, что Япония "крайне встревожена" сотрудничеством России и КНДР.

"Мы очень обеспокоены этой ситуацией, потому что это негативно повлияет не только на ситуацию в Украине, но и в Восточной Азии. Я очень сильно осуждаю такую деятельность", – заявил Такеси.

На фоне этой обеспокоенности Украина и Япония договорились о двустороннем диалоге о безопасности на "более высшем уровне", сказал глава японского МИД. В нем примут участие руководители МИД и Минобороны.

Цель диалога – усиление сотрудничества в сфере безопасности, обмен информацией и углубление отношений между странами.

Кроме этого, министр сообщил о предоставлении дополнительных транспортных средств Украине от Сил обороны Японии, а также поддержке в энергетическом секторе. В частности, речь шла о передаче больших и малых генераторов разной мощности.