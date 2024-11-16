Партнерство России и КНДР плохо повлияет на ситуацию в Восточной Азии – глава МИД Японии
Министр иностранных дел Японии Ивая Такеси заявил, что привлечение войск Северной Кореи к войне России против Украины негативно влияет на безопасность Азии. Об этом он сказал на конференции с главой МИД Андреем Сибигой.
Японский министр заверил Украину в поддержке и заявил, что Япония "крайне встревожена" сотрудничеством России и КНДР.
"Мы очень обеспокоены этой ситуацией, потому что это негативно повлияет не только на ситуацию в Украине, но и в Восточной Азии. Я очень сильно осуждаю такую деятельность", – заявил Такеси.
На фоне этой обеспокоенности Украина и Япония договорились о двустороннем диалоге о безопасности на "более высшем уровне", сказал глава японского МИД. В нем примут участие руководители МИД и Минобороны.
Цель диалога – усиление сотрудничества в сфере безопасности, обмен информацией и углубление отношений между странами.
Кроме этого, министр сообщил о предоставлении дополнительных транспортных средств Украине от Сил обороны Японии, а также поддержке в энергетическом секторе. В частности, речь шла о передаче больших и малых генераторов разной мощности.
- 10 ноября 2024 г. NYT сообщал, что 50 000 солдат России и Северной Кореи готовятся к наступлению в Курской области.
- 14 ноября сообщалось, что Байден обсудит с Си Цзиньпином войска КНДР в России и поддержку агрессии со стороны Китая.
- Глава МИД Японии прибыл в Украину с не анонсированным визитом 16 ноября. У него также запланирована встреча с президентом Зеленским.