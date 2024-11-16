Співпраця Росії та КНДР негативно вплине на ситуацію в Східній Азії – голова МЗС Японії

Івая Такесі та Андрій Сібіга (Фото: скрин відео)

Міністр іноземних справ Японії Такесі Івая заявив, що залучення військ Північної Кореї до війни Росії проти України негативно впливає на безпеку Азії. Про це він сказав на конференції з головою МЗС Андрієм Сибігою.

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Японський міністр запевнив Україну в підтримці та заявив, що Японія "вкрай стривожена" співпрацею Росії та КНДР.

"Ми дуже занепокоєні цією ситуацією, бо це дуже негативно вплине не тільки на ситуацію в Україні, а й у Східній Азії. Я дуже сильно засуджую таку діяльність", – заявив Такесі.

На фоні цих занепокоєнь Україна та Японія домовилися про двосторонній діалог про безпеку на "вищому рівні", сказав голова японського МЗС. У ній братимуть участь керівники МЗС і Міноборони.

Мета діалогу – посилення співпраці у сфері безпеки, обмін інформацією та поглиблення відносин між країнами.

Окрім цього, міністр повідомив про надання додаткових транспортних засобів Україні від Сил оборони Японії, а також підтримку в енергетичному секторі. Зокрема, йшлося про передання великих і малих генераторів різної потужності.

10 листопада 2024 року NYT повідомляв, що 50 000 солдатів Росії та Північної Кореї готуються до наступу в Курській області.

14 листопада повідомлялося, що Байден обговорить із Сі Цзіньпіном війська КНДР у Росії та підтримку агресії з боку Китаю.

Голова МЗС Японії прибув до України з неанонсованим візитом 16 листопада. У нього також запланована зустріч із президентом Зеленським.