Співпраця Росії та КНДР негативно вплине на ситуацію в Східній Азії – голова МЗС Японії
Міністр іноземних справ Японії Такесі Івая заявив, що залучення військ Північної Кореї до війни Росії проти України негативно впливає на безпеку Азії. Про це він сказав на конференції з головою МЗС Андрієм Сибігою.
Японський міністр запевнив Україну в підтримці та заявив, що Японія "вкрай стривожена" співпрацею Росії та КНДР.
"Ми дуже занепокоєні цією ситуацією, бо це дуже негативно вплине не тільки на ситуацію в Україні, а й у Східній Азії. Я дуже сильно засуджую таку діяльність", – заявив Такесі.
На фоні цих занепокоєнь Україна та Японія домовилися про двосторонній діалог про безпеку на "вищому рівні", сказав голова японського МЗС. У ній братимуть участь керівники МЗС і Міноборони.
Мета діалогу – посилення співпраці у сфері безпеки, обмін інформацією та поглиблення відносин між країнами.
Окрім цього, міністр повідомив про надання додаткових транспортних засобів Україні від Сил оборони Японії, а також підтримку в енергетичному секторі. Зокрема, йшлося про передання великих і малих генераторів різної потужності.
- 10 листопада 2024 року NYT повідомляв, що 50 000 солдатів Росії та Північної Кореї готуються до наступу в Курській області.
- 14 листопада повідомлялося, що Байден обговорить із Сі Цзіньпіном війська КНДР у Росії та підтримку агресії з боку Китаю.
- Голова МЗС Японії прибув до України з неанонсованим візитом 16 листопада. У нього також запланована зустріч із президентом Зеленським.