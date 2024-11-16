Глава МЗС Японії здійснив візит до України – Kyodo News
Такесі Івая (Фото: МЗС Японії)

Міністр закордонних справ Японії Такесі Івая 16 листопада прибув до України з неоголошеним візитом. Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на представника Міністерства закордонних справ Японії.

Як він зазначив, глава японського МЗС після відвідин Перу вирушив до України потягом із Варшави. За словами представника міністерства, в Івая запланована зустріч із колегою Андрієм Сибігою, а також можливі переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Видання повідомляє, що японський міністр, ймовірно, прибув до України, щоб висловити свою підтримку на тлі поглиблення відносин Росії та Північної Кореї.

Офіційно в МЗС Японії поки що не прокоментували це повідомлення. Українська сторона також нічого не повідомляла.

Такеси Ивая (третий справа) на вокзале в Польше, фото: kyodo
Такесі Івая (третій праворуч) на вокзалі у Польщі, фото: kyodo
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