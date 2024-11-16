Глава МЗС Японії здійснив візит до України – Kyodo News

Такесі Івая (Фото: МЗС Японії)

Міністр закордонних справ Японії Такесі Івая 16 листопада прибув до України з неоголошеним візитом. Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на представника Міністерства закордонних справ Японії.

Як він зазначив, глава японського МЗС після відвідин Перу вирушив до України потягом із Варшави. За словами представника міністерства, в Івая запланована зустріч із колегою Андрієм Сибігою, а також можливі переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Видання повідомляє, що японський міністр, ймовірно, прибув до України, щоб висловити свою підтримку на тлі поглиблення відносин Росії та Північної Кореї.

Офіційно в МЗС Японії поки що не прокоментували це повідомлення. Українська сторона також нічого не повідомляла.

Такесі Івая (третій праворуч) на вокзалі у Польщі, фото: kyodo

21 вересня повідомлялося, що колишній прем'єр Японії зустрівся із президентом Зеленським під час візиту до США. 1 жовтня в країні обрали нового прем'єр-міністра, яким став колишній голова Міноборони.

14 жовтня стало відомо, що заступник Блінкена їде до Японії та Південної Кореї, щоб обговорити провокації КНДР та співпрацю.

17 жовтня повідомлялося, що компанія з Японії постачатиме Україні дрони для пошуку мін.