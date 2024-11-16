Глава МИД Японии совершил визит в Украину – Kyodo News
Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая 16 ноября прибыл в Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Японии.
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Как он отметил, глава японского МИД после посещения Перу отправился в Украину поездом из Варшавы. По словам представителя министерства, у Ивая запланирована встреча с коллегой Андреем Сибигой, а также возможны переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
Издание сообщает, что, вероятно, японский министр прибыл в Украину, чтобы выразить свою поддержку на фоне углубления отношений России и Северной Кореи.
Официально в МИД Японии пока не прокомментировали это сообщение. Украинская сторона также ничего не сообщала.
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