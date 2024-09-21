Премьер Японии во время визита в США встретится с Зеленским

Владимир Зеленский и Фумио Кишида (Фото: ОП)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время своей последней заграничной поездки в качестве главы японского правительства в США проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщило издание NHK.

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Во время четырехдневного тура Кисида примет участие в ряде переговоров по укреплению связей с Вашингтоном и другими стратегическими партнерами.

В частности, запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом. Кроме этого Кисида примет участие в саммите лидеров стран QUAD – четырехстороннего диалога Японии, США, Австралии и Индии. Планируется, что главы четырех государств договорятся об усилении сотрудничества по вопросам морской безопасности на фоне усилий Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Также премьер Японии примет участие в работе Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций и встретится с Зеленским, который будет находиться в США.

"Ожидается, что он подтвердит неизменность позиции Японии сохранять поддержку Киева и ужесточать санкции против России", – говорится в сообщении.

19 сентября Офис президента сообщил, что Зеленский посетит США на следующей неделе.

20 сентября стало известно, что во время визита в США Зеленский встретится с канцлером Германии Шольцем.

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