Офис президента подтвердил визит Зеленского в США на следующей неделе

Во время визита Владимир Зеленский представит Джо Байдену план победы

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

На следующей неделе президент Владимир Зеленский посетит США с официальным визитом. Об этом сообщил Офис президента.

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По данным ОП, Зеленский выступит на Генеральной ассамблее Организации объединенных наций, встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний, украинской общиной, проведет на полях Генассамблеи двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.

Кроме того, глава государства проведет встречу с президентом США Джо Байденом, чтобы представить ему план победы. Зеленский рассчитывает обсудить детали плана и поддержку Украины со стороны США в отражении российской агрессии.

Также президент планирует встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, 45-м президентом США Дональдом Трампом и представителями американского Конгресса.

Белый дом уточнил, что встречи Зеленского с Байденом и Харрис состоятся 26 сентября. Они обсудят состояние войны, включая стратегическое планирование Украины и поддержку Вашингтона в защите страны от российской агрессии.

13 сентября 2024 года Зеленский заявил, что встретится с Байденом на заседании Генассамблеи ООН, где официально передаст ему план победы.

19 сентября Трамп заявил, что на следующей неделе планирует встретиться с Зеленским.

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