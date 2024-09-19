Офіс президента підтвердив візит Зеленського до США наступного тижня

Під час візиту Володимир Зеленський представить Джо Байдену план перемоги

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Наступного тижня президент Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати з офіційним візитом. Про це повідомив Офіс президента.

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За даними ОП, Зеленський виступить на Генеральній асамблеї Організації об’єднаних націй, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, українською громадою, проведе на полях Генасамблеї двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.

Крім того, глава держави проведе зустріч із президентом США Джо Байденом, щоб представити йому план перемоги. Зеленський розраховує обговорити деталі плану, а також підтримку України з боку США у відбитті російської агресії.

Також президент планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, 45-м президентом США Дональдом Трампом та представниками американського Конгресу.

Білий дім уточнив, що зустрічі Зеленського з Байденом і Гарріс відбудуться 26 вересня. Вони обговорять стан війни, включно зі стратегічним плануванням України та підтримкою Вашингтона в захисті країни від російської агресії.

13 вересня 2024 року Зеленський заявив, що зустрінеться з Байденом на засіданні Генасамблеї ООН, де офіційно передасть йому план перемоги.

19 вересня Трамп заявив, що наступного тижня планує зустрітися із Зеленським.

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