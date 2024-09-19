Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на следующей неделе

Кандидат в лидеры США может увидеться с украинским президентом на заседании Генассамблеи ООН 25 сентября

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, Peter Foley)

Кандидат в лидеры США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе может встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

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Отвечая на вопрос, встретится ли он с украинским президентом на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, которое состоится на следующей неделе, Трамп сказал: "Наверное, да".

Больше деталей политик не предоставил.

Reuters отмечает, что в последние месяцы другие мировые лидеры, посещавшие США для встреч на высшем уровне, также встречались с Трампом.

Вечером 18 сентября Зеленский заявил, что План победы готов. Ранее он подчеркивал, что в первую очередь передаст его действующему президенту США Джо Байдену и кандидатам – Камале Харрис и Трампу.

13 сентября 2024 года Зеленский заявил, что встретится с Байденом на заседании Генассамблеи ООН, где официально передаст ему План победы 25 сентября.

Постоянная представительница Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что страна уже видела мирный план Зеленского, и США считают, что его стратегия и план могут работать.

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