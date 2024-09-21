Прем’єр Японії під час візиту до США зустрінеться із Зеленським

Володимир Зеленський і Фуміо Кісіда (Фото: ОП)

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час своєї останньої закордонної поїздки як глави японського уряду до США проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомило видання NHK.

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Під час чотириденного туру Кісіда візьме участь у низці переговорів, спрямованих на зміцнення зв’язків із Вашингтоном та іншими стратегічними партнерами.

Зокрема, заплановані переговори із президентом США Джо Байденом. Крім цього, Кісіда візьме участь у саміті лідерів країн QUAD – чотиристороннього діалогу Японії, США, Австралії та Індії. Планується, що глави чотирьох держав домовляться про посилення співпраці у питаннях морської безпеки на тлі зусиль Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також прем’єр Японії візьме участь у роботі Генеральної асамблеї Організації об’єднаних націй та зустрінеться із Зеленським, який у цей час перебуватиме в США.

"Очікується, що він підтвердить незмінність позиції Японії зберігати підтримку Києва та посилювати санкції проти Росії", – йдеться у повідомленні.

19 вересня Офіс президента повідомив, що Зеленський відвідає США наступного тижня.

20 вересня стало відомо, що під час візиту до США Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Шольцом.

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