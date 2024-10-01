Правительство Японии ушло в отставку. Новым премьером стал бывший глава Минобороны

Сегодня будет сформирован и представлен новый кабинет министров Японии

Сигэру Исиба (Фото: страница Facebook политика)

Правительство Японии вместе с премьер-министром Фумио Кисида ушло в отставку 1 октября. Новым премьером страны стал экс-глава Минобороны и президент Либерально-демократической партии Сигэру Исиба, передает NHK и Kyodo News.

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Кисида официально подал в отставку на заседании Кабмина спустя три года в должности и после коррупционного скандала с правящей партией. Исиба стал 102 избранным премьер-министром Японии – его кандидатуру поддержали обе палаты представителей.

Также сообщается, что сегодня будет сформирован новый Кабмин, а вечером Исиба проведет инаугурацию его членов в Императорском дворце. После этого запланирована пресс-конференция Исибы, на которой он озвучит основную политику будущей администрации.

О назначении Кисиды новым премьером Японии стало известно 27 сентября. Он обошел на выборах бывшего министра экономической безопасности Японии Санаэ Такаити.