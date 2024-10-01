Уряд Японії пішов у відставку. Новим прем'єром став колишній голова Міноборони

Сьогодні буде сформовано та представлено новий кабінет міністрів Японії

Сігеру Ісіба (Фото: сторінка Facebook політика)

Уряд Японії разом із прем'єр-міністром Фуміо Кісіда пішов у відставку 1 жовтня. Новим прем'єром країни став ексглава Міноборони та президент Ліберально-демократичної партії Сігеру Ісіба, передає NHK і Kyodo News.

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Кісіда офіційно подав у відставку на засіданні Кабміну через три роки на посаді та після корупційного скандалу з партією влади. Ісіба став 102 обраним прем'єр-міністром Японії – його кандидатуру підтримали обидві палати представників.

Також повідомляється, що сьогодні буде сформовано новий Кабмін, а ввечері Ісіба проведе інавгурацію його членів у Імператорському палаці. Після цього заплановано пресконференцію Ісіби, на якій він озвучить основну політику майбутньої адміністрації.

Про призначення Кісіди новим прем'єром Японії стало відомо 27 вересня. Він обійшов на виборах колишнього міністра економічної безпеки Японії Санае Такаїті.