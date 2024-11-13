США, Южная Корея и Япония проводят учения на фоне сближения КНДР с Россией

В частности, привлекут авианосец Военно-морских сил Штатов USS George Washington, а также по одному эсминцу со стороны Южной Кореи и Японии

Американский авианосец USS George Washington (Фото: EPA / Yonhap)

13 ноября Южная Корея, США и Япония собираются начать вторые трехсторонние военные учения Freedom Edge, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Юга. Тренировки проходят в рамках текущих усилий по укреплению сотрудничества по безопасности против КНДР на фоне ее сближения с Россией, передает южнокорейское агентство Yonhap.

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Трехдневные учения запланированы в международных водах к югу от южнокорейского курортного острова Чеджу, они проходят почти через четыре месяца после первых таких тренировок.

Во втором раунде Freedom Edge три государства планируют привлечь всевозможные военные суда и самолеты, в том числе авианосец Военно-морских сил США USS George Washington, а также по одному эсминцу со стороны Южной Кореи и Японии.

Объединенный комитет начальников штабов Юга отметил, что, среди прочего, обучения будут включать противовоздушную и противоракетную оборону, боевые действия против подводных лодок, перехват на море и оборонную киберподготовку.

"Три страны решительно осудили провокационные действия Северной Кореи, в частности, испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, угрожающих миру и стабильности на Корейском полуострове и в регионе. Учения отражают желание сдерживать такие угрозы и реагировать на них", – отметили военные.

В августе 2023-го президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, американский лидер Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида согласились регулярно проводить ежегодные трехсторонние учения в рамках усилий по сдерживанию развивающихся ядерных и ракетных угроз КНДР.

Уже в июле 2024 года руководители оборонных ведомств стран подписали Рамочное соглашение о трехстороннем сотрудничестве в сфере безопасности, которое, в частности, предусматривает проведение регулярных совместных учений.