США, Південна Корея та Японія проводять навчання на тлі зближення КНДР з Росією

Зокрема, залучать авіаносець Військово-морських сил Штатів USS George Washington, а також по одному есмінцю з боку Південної Кореї та Японії

Американський авіаносець USS George Washington (Фото: EPA / Yonhap)

13 листопада Південна Корея, США та Японія збираються розпочати другі тристоронні військові навчання Freedom Edge, повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів Півдня. Тренування відбуваються у межах поточних зусиль з укріплення безпекової співпраці проти КНДР на тлі її зближення з Росією, передає південнокорейська агенція Yonhap.

Триденні навчання заплановані у міжнародних водах на південь від південнокорейського курортного острова Чеджу, вони відбуваються через майже чотири місяці після перших таких тренувань.

У другому раунді Freedom Edge три держави планують залучити різноманітні військові судна та літаки, зокрема авіаносець Військово-морських сил США USS George Washington, а також по одному есмінцю з боку Південної Кореї та Японії.

Об’єднаний комітет начальників штабів Півдня зазначив, що, серед іншого, навчання передбачатимуть протиповітряну та протиракетну оборону, бойові дії проти підводних човнів, перехоплення на морі та оборонну кіберпідготовку.

"Три країни рішуче засудили провокаційні дії Північної Кореї, зокрема випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети, які загрожують миру та стабільності на Корейському півострові та в регіоні. Навчання відображають бажання стримувати такі загрози та реагувати на них", – зазначили військові.

У серпні 2023-го президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, американський лідер Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда погодилися регулярно проводити щорічні тристоронні навчання у межах зусиль зі стримування ядерних та ракетних загроз КНДР, що розвиваються.

Уже в липні 2024 року керівники оборонних відомств країн підписали Рамкову угоду про тристоронню співпрацю у сфері безпеки, яка зокрема передбачає проведення регулярних спільних навчань.