Байден і Сі зустрілися в Перу: президент США засудив розгортання солдатів КНДР у Росії

Джо Байден і Сі Цзіньпін (Фото: Ding Lin/EPA)

Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден 16 листопада зустрівся у столиці Перу з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вони обговорили, зокрема, агресію Росії проти України. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Лідери двох країн провели "відверту конструктивну дискусію з низки двосторонніх, регіональних і глобальних питань, зокрема сфери співпраці та розбіжностей".

Байден і Сі привітали відновлення протягом цього року міжвійськових зв’язків на високому рівні, переговорів США та Китаю щодо координації оборонної політики та зустрічей у межах військово-морської консультативної угоди між державами. Обидва лідери підтвердили необхідність продовження цих каналів комунікації.

Під час розмови вони домовилися про подальшу боротьбу із наркоторгівлею, протидію впливу штучного інтелекту, а також підтвердили необхідність збереження людського контролю над рішенням про застосування ядерної зброї.

Лідери двох країн також обмінялися думками щодо ключових регіональних і глобальних викликів. Байден засудив розгортання тисяч солдатів з Північної Кореї у Росії, небезпечне розширення незаконної війни Росії проти України з серйозними наслідками для миру та безпеки як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Американський президент висловив стурбованість з приводу постійної підтримки КНР оборонно-промислової бази Росії. Він заявив про відданість Сполучених Штатів дотриманню міжнародного права та свободи судноплавства, польотів, а також миру та стабільності в Південнокитайському та Східнокитайському морях.

10 листопада Салліван заявив, що Росія, ймовірно, ще не визначилася, що дасть Північній Кореї в обмін на солдатів.

12 листопада стало відомо, що Китай не засудив співпрацю Росії та Північної Кореї, які ратифікували відповідний оборонний договір.

14 листопада повідомлялося, що Байден обговорить із Сі війська КНДР у Росії та підтримку агресії з боку Китаю.