Байден і Сі зустрілися в Перу: президент США засудив розгортання солдатів КНДР у Росії
Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден 16 листопада зустрівся у столиці Перу з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вони обговорили, зокрема, агресію Росії проти України. Про це повідомила пресслужба Білого дому.
Лідери двох країн провели "відверту конструктивну дискусію з низки двосторонніх, регіональних і глобальних питань, зокрема сфери співпраці та розбіжностей".
Байден і Сі привітали відновлення протягом цього року міжвійськових зв’язків на високому рівні, переговорів США та Китаю щодо координації оборонної політики та зустрічей у межах військово-морської консультативної угоди між державами. Обидва лідери підтвердили необхідність продовження цих каналів комунікації.
Під час розмови вони домовилися про подальшу боротьбу із наркоторгівлею, протидію впливу штучного інтелекту, а також підтвердили необхідність збереження людського контролю над рішенням про застосування ядерної зброї.
Лідери двох країн також обмінялися думками щодо ключових регіональних і глобальних викликів. Байден засудив розгортання тисяч солдатів з Північної Кореї у Росії, небезпечне розширення незаконної війни Росії проти України з серйозними наслідками для миру та безпеки як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Американський президент висловив стурбованість з приводу постійної підтримки КНР оборонно-промислової бази Росії. Він заявив про відданість Сполучених Штатів дотриманню міжнародного права та свободи судноплавства, польотів, а також миру та стабільності в Південнокитайському та Східнокитайському морях.
- 10 листопада Салліван заявив, що Росія, ймовірно, ще не визначилася, що дасть Північній Кореї в обмін на солдатів.
- 12 листопада стало відомо, що Китай не засудив співпрацю Росії та Північної Кореї, які ратифікували відповідний оборонний договір.
- 14 листопада повідомлялося, що Байден обговорить із Сі війська КНДР у Росії та підтримку агресії з боку Китаю.