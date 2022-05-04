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Деградация отношений. РФ бойкотирует встречу Совбеза ООН с комитетом по безопасности ЕС

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 06:46
Деградация отношений. РФ бойкотирует встречу Совбеза ООН с комитетом по безопасности ЕС - Фото
Фото: EPA

Россия решила бойкотировать заседание Совбеза ООН с комитетом по политике и безопасности Евросоюза в среду, 4 мая. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники.

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Решение России связано с ситуацией в Украине. Один из дипломатов при этом отметил, что Россия не пропустила ни одного заседания Совбеза ООН с начала войны 24 февраля.

Ежегодная неформальная встреча членов Совета безопасности с членами комитета ЕС состоится впервые с 2019 года, последние два года ее не проводили из-за пандемии коронавируса. Комитет ЕС по вопросам политики и безопасности отвечает за его общую внешнюю политику и политику в области безопасности.

Источник AFP называет решение Кремля признаком того, что отношения России с Западом деградировали до беспрецедентно низкого уровня. Во вторник посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Совбез работает нормально.

  • Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица считает, что Совбез ООН никак не поможет Украине, пока ее членом является Россия. Поэтому заседание по поводу войны в Украине является тратой времени, сказал он 20 апреля.
  • 5 апреля президент Зеленский заявил о беспомощности Совбеза ООН в отношении Украины, призвав "сделать что-нибудь или самораспуститься".
Андрей Водяный
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Россия война евросоюз совет безопасности оон
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