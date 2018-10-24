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24.10.2018, 14:06

Дело Хашогги: США отзывают визы саудовским чиновникам

Дело Хашогги: США отзывают визы саудовским чиновникам - Фото
Майкл Помпео (фото - Getty Images)

Это не последнее слово США по делу убийства саудовского журналиста, уверяют в Вашингтоне

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США "определили некоторых" официальных лиц Саудовской Аравии, непосредственно связанных с убийством журналиста Джамаля Хашогги, и отменяют выданные им ранее американские визы. Об этом сообщает Голос Америки.

В то же время, в Америке не называют конкретных имен и предпочитают не разглашать количество саудовских чиновников, к которым будет применена подобная мера ответственности.

"Такое наказание не будет последним словом от США по данному делу. Мы будем рассматривать дополнительные меры, чтобы все причастные к убийству понесли ответственность", - отметил также вице-президент США Майкл Помпео.

Кроме того, госсекретарь Помпео добавил, что Соединенные Штаты могут применить Акт Магнитского для введения персональных финансовых санкций против тех, кто причастен к убийству Хашогги. 

Сообщается также, в связи с насильственной смертью саудовского журналиста, власти СА уже арестовали 18 своих граждан и уволили 5 высокопоставленных чиновников.

Читайте также: Эрдоган раскрыл обстоятельства убийства журналиста Хашогги

Ранее президент США Дональд Трамп назвал "полным фиаско" исполнение и саму идею убийства журналиста Хашогги.

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Теги: Майкл Помпео, убийство, виза, Джамаль Хашогги
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