"Полное фиаско": Трамп о Саудовской Аравии и убийстве Хашогги

Дональд Трамп (скриншот видео)

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Президент США сказал, что не только идея убить журналиста была плохой, но и дальнейшее ее исполнение

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Президент США Дональд Трамп назвал убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги "полным фиаско". Об этом сообщает AP.

Трамп отметил, что Саудовской Аравии не стоило даже думать об убийстве сотрудника Washington Post, но и все, что было сделано дальше, "тоже было плохо".

Президент США заверил, что они узнают все, что им нужно будет знать об инциденте.

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, и так и не вышел из здания.

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Лидер турецкой оппозиции Догу Перинчек сообщил, что части тела Хашогги нашли в колодце на территории консульства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство считает политическим и спланированным.