Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.10.2018, 09:11

"Полное фиаско": Трамп о Саудовской Аравии и убийстве Хашогги

"Полное фиаско": Трамп о Саудовской Аравии и убийстве Хашогги - Фото
Дональд Трамп (скриншот видео)

Президент США сказал, что не только идея убить журналиста была плохой, но и дальнейшее ее исполнение

Реклама
Реклама

Президент США Дональд Трамп назвал убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги "полным фиаско". Об этом сообщает AP.

Трамп отметил, что Саудовской Аравии не стоило даже думать об убийстве сотрудника Washington Post, но и все, что было сделано дальше, "тоже было плохо". 

Президент США заверил, что они узнают все, что им нужно будет знать об инциденте. 

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, и так и не вышел из здания.

Читайте также: "Только смерть помешает мне стать королем". Принц и дело Хашогги

Лидер турецкой оппозиции Догу Перинчек сообщил, что части тела Хашогги нашли в колодце на территории консульства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство считает политическим и спланированным. 

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, убийство, саудовская аравия, Джамаль Хашогги
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Принести голову пса: саудовский чиновник приказал убить Хашогги
Мир Принести голову пса: саудовский чиновник приказал убить Хашогги
ЦРУ взялось расследовать исчезновение журналиста Хашогги - СМИ
Мир ЦРУ взялось расследовать исчезновение журналиста Хашогги - СМИ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 