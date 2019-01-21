Дело Насти Рыбки: Опубликованы записи о причастности Дерипаски

Олег Дерипаска Фото: скриншот видео

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал на своем сайте записи прослушки, указывающие на то, что заказчиком преследований элитной проститутки по имени Настя Рыбка является олигарх Олег Дерипаска.

По словам Навального, ссылки на записи, загруженные в YouTube, его команде прислал аноним.

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Оппозиционер решил сделать их достоянием общественности после того, как проститутку Рыбку, направлявшуюся домой в Беларусь, после освобождения из тюрьмы в Таиланде, задержали в транзитном аэропорту - в московском Шереметьево.

На одной из записей - разговор трех человек, двое из которых убеждают третьего (юриста) устроить так, чтобы задержанную в Таиланде проститутку посадили в тюрьму, несмотря на то, что инкриминируемое ей правонарушение не предусмотривает такого наказания.

Этих людей команда Навального идентифицировала как сторонников Дерипаски, и пришла к выводу, что все неприятности, произошедшие с Рыбкой - месть олигарха.

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