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01.04.2019, 10:11

Дело об убийстве брата Кима: обвиняемая избежала смертной казни

Дело об убийстве брата Кима: обвиняемая избежала смертной казни - Фото
Доан Тхи Хуонг в центре (фото - ЕРА)

Было смягчено обвинение против Доан Тхи Хуонг: ей вменили в вину уже не убийство, а только "причинение телесного ущерба". Хотя Ким Чен Нам умер.

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Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг приговорена к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по делу об убийстве Ким Чен Нама - единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом со ссылкой на материалы суда пишет Deutsche Welle.

Хуонг считает приговор "справедливым". "Я довольна", - сказала она.

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Прокуратура смягчила обвинение против нее, вменив ей в вину не убийство, а лишь причинение телесного ущерба с помощью "опасного средства". За это в Малайзии предусмотрено максимум 10 лет срока, а за убийство - смертная казнь.

Агентство отмечает, что освобождена она будет, по всей видимости, уже в начале мая, так как ей зачтут срок пребывания под стражей до приговора. Кроме того, в Малайзии применяют практику УДО.

11 марта суд неожиданно снял обвинения с гражданки Индонезии 26-летней Сити Айсиа, которую обвиняли в убийстве Нама.

Обе они были под стражей с октября 2018 года.

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13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура был отравлен старший сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам. Две женщины набросили ему на лицо платок с ядовитым веществом VX, которое относят к разряду химоружия. Нападавшие не признали свою вину. По их словам, они думали, что участвуют в розыгрыше.

Южная Корея подозревает, что за убийством брата Кима стоят власти КНДР.

В начале 2000-х годов Нам считался преемником Ким Чен Ира, однако после ссоры с отцом в 2001 году вынужден был покинуть страну. Нам критиковал существующий в КНДР режим, а также систему передачи власти в стране по наследству.

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Теги: Ким Чен Нам, кндр, Малайзия, Доан Тхи Хуонг
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