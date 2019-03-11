Суд в Малайзии освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына

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В Малайзии суд снял обвинения с гражданки Индонезии 26-летнюю Сити Айсиа, которую обвиняли в убийстве брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Индонезийский посол в Малайзии выразил удовлетворение решением суда в Шах-Аламе. По его словам, Айсиа должна быть как можно скорее доставлена на родину.

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Прокуратура не объяснила, почему сняла обвинения с гражданки Индонезии Сити Айсиа.

Южная Корея подозревает, что за убийством брата Ким Чен Ына стоят власти КНДР. США тоже обвинили Пхеньян в отравлении Ким Чен Нама и на этом основании ввели новые санкции против Северной Кореи.

Старший сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам был отравлен 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. Две женщины набросили ему на лицо платок с ядовитым веществом VX, которое относят к разряду химического оружия. Нападавшие не признали свою вину. По их словам, они думали, что участвуют в розыгрыше.