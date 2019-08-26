Дело Скрипалей. Второй пакет санкций США против РФ вступил в силу

Белый дом (фото -ЕРА)

26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций против России по делу об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает DW со ссылкой на документы Министерства финансов США.

С сегодняшнего дня американские банки не могут участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству.

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Кроме того, ограничения были введены и на лицензирование экспорта товаров и технологий, контролируемых министерством торговли США в рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия.

В Вашингтоне призвали международные финансовые организации отказаться от предоставления и продления любых кредитов для России, а также финансовой и технической помощи.

Санкции будут действовать в течение 12 месяцев, однако могут быть продлены.

В начале августа в США анонсировали введение новых санкций против РФ по делу Скрипалей.

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