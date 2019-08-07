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Британская полиция взялась за Путина из-за химатаки в Солсбери

Британская полиция взялась за Путина из-за химатаки в Солсбери - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)
07.08.2019, 11:30

Следователи намерены собрать улики, доказывающие причастность президента РФ к отравлению семьи Скрипалей

Скотлэнд-Ярд устанавливает причастность президента России Владимира Путина к химатаке в Солсбери в марте прошлого года. Об этом сообщает The Guardian.

В британской разведке подозревают, что Путин, вероятно, одобрил нападение на семью Скрипалей.

"Мы должны доказать, что он принимал непосредственное участие", - заявил глава британской контртеррористической полиции Нил Басу.

Он также подтвердил намерение полиции собрать "весомые доказательства" причастности российского президента.

"Полиция должна искать улики. Было много спекуляций о том, кто несет ответственность, кто отдавал приказы. Однако все они основаны на экспертных оценках. Мы же должны представить доказательства", - добавил Басу.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен произведенным в СССР веществом нервно-паралитического действия Новичок экс-разведчик ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили еще двух человек - Дону Стерджесс и Чарльза Роули, отравившихся Новичком. Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

5 сентября были названы возможные исполнители отравления - агенты ГРУ РФ Александр Мишкин (по легенде - Александр Петров) и Анатолий Чепига (по легенде - Руслан Боширов). Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". С обвинениями в адрес российских агентов согласились лидеры США, Франции, ФРГ и Канады.

Третий подозреваемый в отравлении Скрипаля, не существующий до определенного времени Сергей Федотов, был опознан как Денис Вячеславович Сергеев - высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии РФ.

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химическая атака Солсбери владимир путин Скотлэнд Ярд
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