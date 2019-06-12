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12.06.2019, 06:48

Демократы не исключают возможность импичмента Трампа

Демократы не исключают возможность импичмента Трампа - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сказала, что "вопрос импичмента не снят с рассмотрения"

Вопрос импичмента президента США Дональда Трампа рассматривается, однако требует дополнительного обоснования. Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает CNN.

"Вопрос импичмента не снят с рассмотрения", - заверила Пелоси.

Она выступила против немедленного начала процесса импичмента на фоне призывов других демократов, в том числе, участвующих в выборах президента США.

В то же время Пелоси сомневается в эффективности импичмента  сейчас. "Если вы начинаете процедуру импичмента, получаете ли вы больше информации?" – сказала она.

По ее словам, на нынешнем этапе все завершится обжалованием в судах.

10 декабря 2018 года член Демократической партии Джеррольд Недлер заявлял, что Трампу могут объявить импичмент, если будет доказано, что он поручил своему юристу заплатить бывшей модели Playboy за молчание об их отношениях.

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Теги: США, дональд трамп, демократы, импичмент, нэнси пелоси
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