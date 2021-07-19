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Демонстрация поддержки оппозиции Беларуси. Блинкен встретился с Тихановской

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 22:53
Демонстрация поддержки оппозиции Беларуси. Блинкен встретился с Тихановской - Фото
Энтони Блинкен и Светлана Тихановская (Фото: Telegram Тихановской)

Сегодня, 19 июля, в Вашингтоне государственный секретарь США Энтони Блинкен и его зам Виктория Нуланд встретились с лидером беларуской оппозиции Светланой Тихановской. Информация о переговорах размещена на сайте Госдепа, подробности сообщила в Telegram Тихановская.

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Встреча Блинкена, Нуланд и Тихановской состоялась в Госпдепартаменте в 12:10 по местному времени.

По информации беларуской оппозионерки, стороны обсудили захват режимом Александра Лукашенко самолета Ryanair, репрессии в Беларуси, нелегальную миграцию в Литву.

Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для беларусских независимых СМИ, поддержать гражданское общество; дать сигнал России, что она может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси; усилить экономическое давление на режим и синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой.

В CNN отметили, что Блинкен – самый высокопоставленный чиновник США, встречавшийся с Тихановской. Их встреча – демонстрация поддержки лидера беларуской оппозиции.

16 июля представитель Госдепа говорил, что официальные лица с нетерпением ждут возможности обсудить с Тихановской, как США могут продолжать поддерживать беларуский народ.

Наталия Медведева
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беларусь виктория нуланд Светлана Тихановская Энтони Блинкен
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