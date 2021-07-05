Офис Тихановской получил в Литве статус Представительства беларуской демократии
Сегодня, 5 июля, в Литве аккредитовано Представительство беларуской демократии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Литвы.
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Как отмечается, Представительство беларуской демократии во главе со Светланой Тихановской, преследуемое режимом Александра Лукашенко, аккредитовано при МИД Литвы.
По словам главы литовского МИД Габриэля Ландсбергиса, это решение стало выражением неизменной поддержки Литвой неправительственных организаций и гражданского общества Беларуси.
"Этот шаг был предпринят ввиду продолжающихся репрессий со стороны незаконного режима Лукашенко в Беларуси и насилия против собственного народа, который борется за свои права и свободы и за демократическое будущее страны", – сказал Ландсбергис.
Он выразил надежду, что аккредитация в Литве поможет представителям беларуских демократических сил быть услышанными в других зарубежных странах.
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