Офис Тихановской получил в Литве статус Представительства беларуской демократии

Сегодня, 5 июля, в Литве аккредитовано Представительство беларуской демократии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Литвы.

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Как отмечается, Представительство беларуской демократии во главе со Светланой Тихановской, преследуемое режимом Александра Лукашенко, аккредитовано при МИД Литвы.

По словам главы литовского МИД Габриэля Ландсбергиса, это решение стало выражением неизменной поддержки Литвой неправительственных организаций и гражданского общества Беларуси.

"Этот шаг был предпринят ввиду продолжающихся репрессий со стороны незаконного режима Лукашенко в Беларуси и насилия против собственного народа, который борется за свои права и свободы и за демократическое будущее страны", – сказал Ландсбергис.

Он выразил надежду, что аккредитация в Литве поможет представителям беларуских демократических сил быть услышанными в других зарубежных странах.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и " . 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и " побежденном проекте Запада ". Массовые протесты против фальсификаций результатов выборов и режима жестоко подавили. Протестная активность постепенно сошла на нет.

30 апреля командующий внутренними войсками Беларуси в заявил, что с "радикальными оппозиционерами" будут бороться так, как Моссад с врагами Израиля или спецслужбы США c террористами вроде Усамы бен Ладена.

8 июня Лукашенко ужесточил наказание за акции протеста и "экстремизм".

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Наталия Медведева

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