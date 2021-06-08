Лукашенко ужесточил наказание за акции протеста и "экстремизм"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, ужесточающий наказание за участие в акциях протеста, "экстремизм" и "распространение запрещенной информации". Документ опубликован на правовом портале Беларуси.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Подписанный беларуским диктатором закон вводит несколько новых ужесточающих статей в уголовный кодекс. Речь идет о наказании за "экстремизм", "реабилитацию нацизма", массовые мероприятия и распространение "запрещенной информации" в интернет-ресурсах.

За неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий лица, которые в течение года уже дважды были осуждены за несанкционированные акции, теперь могут получить до трех лет тюрьмы.

Новый закон также усиливает ответственность за участие и организацию "групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Раньше статья предусматривала до трех лет ограничения или лишения свободы, а теперь – до четырех лет, либо от двух до пяти лет лишения свободы.

За участие в "экстремистском формировании" или "содействии" теперь в Беларуси можно получить до четырех лет ограничения свободы или от двух до шести лет тюрьмы.

Владельцы интернет-ресурсов за распространение "запрещенной информации" повторно в течение года могут получить до двух лет тюремного срока. Максимальный срок за распространение информации о частной жизни служебного лица – до пяти лет тюрьмы со штрафом.

За оскорбление представителя власти теперь Беларусам грозит штраф или арест, или до трех лет ограничения свободы со штрафом. Максимальный срок – до трех лет лишения свободы со штрафом.

Если гражданина дважды в год осудили за "пропаганду или распространение нацистской символики", ему может грозить до четырех лет ограничения или лишения свободы.

Также усиливается ответственность за убийство милиционеров и военнослужащих (было – до 10 лет тюрьмы, стало – до 12 лет).

А вот для военнослужащих Лукашенко решил смягчить уголовную ответственность вплоть до полного освобождения от нее "при наличии смягчающих обстоятельств".

24 мая 2021-го сообщалось, что Лукашенко подписал закон, который позволит отключать в Беларуси связь.

Также Лукашенко также запретил публиковать независимые опросы и прямые эфиры с протестов.

Читайте также: Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения войск СССР в Польшу

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.