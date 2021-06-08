UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лукашенко ужесточил наказание за акции протеста и "экстремизм"

08.06.2021, 10:52
Лукашенко ужесточил наказание за акции протеста и
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, ужесточающий наказание за участие в акциях протеста, "экстремизм" и "распространение запрещенной информации". Документ опубликован на правовом портале Беларуси.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Подписанный беларуским диктатором закон вводит несколько новых ужесточающих статей в уголовный кодекс. Речь идет о наказании за "экстремизм", "реабилитацию нацизма", массовые мероприятия и распространение "запрещенной информации" в интернет-ресурсах.

За неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий лица, которые в течение года уже дважды были осуждены за несанкционированные акции, теперь могут получить до трех лет тюрьмы.

Новый закон также усиливает ответственность за участие и организацию "групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Раньше статья предусматривала до трех лет ограничения или лишения свободы, а теперь – до четырех лет, либо от двух до пяти лет лишения свободы.

За участие в "экстремистском формировании" или "содействии" теперь в Беларуси можно получить до четырех лет ограничения свободы или от двух до шести лет тюрьмы.

Владельцы интернет-ресурсов за распространение "запрещенной информации" повторно в течение года могут получить до двух лет тюремного срока. Максимальный срок за распространение информации о частной жизни служебного лица – до пяти лет тюрьмы со штрафом.

За оскорбление представителя власти теперь Беларусам грозит штраф или арест, или до трех лет ограничения свободы со штрафом. Максимальный срок – до трех лет лишения свободы со штрафом.

Если гражданина дважды в год осудили за "пропаганду или распространение нацистской символики", ему может грозить до четырех лет ограничения или лишения свободы.

Также усиливается ответственность за убийство милиционеров и военнослужащих (было – до 10 лет тюрьмы, стало – до 12 лет).

А вот для военнослужащих Лукашенко решил смягчить уголовную ответственность вплоть до полного освобождения от нее "при наличии смягчающих обстоятельств".

Читайте также: Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения войск СССР в Польшу

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
александр лукашенко беларусь протесты диктатор закон экстремизм наказание
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 