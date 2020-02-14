День святого Валентина. Google создал милый дудл с пришельцами

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Компания Google решила отпраздновать День святого Валентина, создав милый дудл с влюбленными пришельцами.

Изображение демонстрирует инопланетян на космических кораблях, обменявшихся письмами с признаниями в любви.

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"Неважно, где вы находитесь во вселенной сегодня, любовь витает в воздухе! Независимо от того, находятся ли ваши близкие на расстоянии световых лет или рядом, мы надеемся, что никакое пространство не помешает им узнать, что вы счастливы с ними. Желаем всем звездного Дня святого Валентина!", - говорится в описании к дудлу.

Также Google показали, в каких странах доступен этот дудл:

Сегодня, 14 февраля, отмечают День святого Валентина. Также сегодня отмечают и профессиональный праздник – День компьютерщика.

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