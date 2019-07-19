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19.07.2019, 11:47

Депутаты Бундестага вернутся на работу из отпуска на 80 минут

Депутаты Бундестага вернутся на работу из отпуска на 80 минут - Фото
Здание Бундестага (фото - bundestag.de)

На внеочередном заседании Бундестага депутаты должны принять присягу новой министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр

709 депутатов немецкого Бундестага отзывают из летних отпусков на внеочередное парламентское заседание, длительностью около 80 минут. На нем депутаты будут принимать присягу новой министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что сейчас партии стараются связаться со своими депутатами при помощи СМС, электронной почты и телефонных звонков. По данным администрации Бундестага, стоимость внеочередного заседания еще не подсчитана, но наблюдатели оценивают ее примерно в 100 000 евро. 

Стоимость возвращения депутатами в Берлин и назад в место отпуска за границей на себя возьмет немецкий парламент. Более того, пленарный зал Бундестага сейчас ремонтируется, а потому заседание пройдет во вспомогательном здании парламента - доме Пауля Лебе. В фойе помещения доставят стулья и трибуну, а также оборудуют места для членов правительства и Бундесрата.

Ранее стало известно, что новым министром обороны Германии станет соратница Меркель - Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она заменит на посту главы Минобороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен, которая ранее была избрана председательницей Европейской комиссии. 

17 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий отказал президенту Владимиру Зеленскому в созыве внеочередного заседания парламента, заявив, что это не предусмотрено законом. 


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Теги: Германия, бундестаг, внеочередное заседание
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