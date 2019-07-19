Депутаты Бундестага вернутся на работу из отпуска на 80 минут

Здание Бундестага (фото - bundestag.de)

709 депутатов немецкого Бундестага отзывают из летних отпусков на внеочередное парламентское заседание, длительностью около 80 минут. На нем депутаты будут принимать присягу новой министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что сейчас партии стараются связаться со своими депутатами при помощи СМС, электронной почты и телефонных звонков. По данным администрации Бундестага, стоимость внеочередного заседания еще не подсчитана, но наблюдатели оценивают ее примерно в 100 000 евро.

Стоимость возвращения депутатами в Берлин и назад в место отпуска за границей на себя возьмет немецкий парламент. Более того, пленарный зал Бундестага сейчас ремонтируется, а потому заседание пройдет во вспомогательном здании парламента - доме Пауля Лебе. В фойе помещения доставят стулья и трибуну, а также оборудуют места для членов правительства и Бундесрата.

Ранее стало известно, что новым министром обороны Германии станет соратница Меркель - Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она заменит на посту главы Минобороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен, которая ранее была избрана председательницей Европейской комиссии.

17 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий отказал президенту Владимиру Зеленскому в созыве внеочередного заседания парламента, заявив, что это не предусмотрено законом.



