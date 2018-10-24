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24.10.2018, 13:40

"Десятки пьяниц". Премьер Италии назвал причину аварии эскалатора

"Десятки пьяниц". Премьер Италии назвал причину аварии эскалатора - Фото
Фото: ilmessaggero.it

Премьер-министр Италии сказал, что эскалатор не создан для того, чтобы на нем прыгали, как это делали "псевдоболельщики"

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Премьер-министр Матео Сальвини обвинил в инциденте на эскалаторе в Риме "десятки пьяниц". Об этом сообщает Il Messaggero.

"Эскалаторы не созданы для того, чтобы люди прыгали по ним", - сказал Сальвини, отметив, что беспорядки устроили "псевдоболельщики российской команды". 

23 октября болельщики российского футбольного клуба ЦСКА прыгали на эскалаторе в метро Рима и это привело к его обрушению.

МИД Украины сообщил, что во время инцидента на станции метро Repubblica пострадали четыре украинца, они госпитализированы. Сразу после аварии была информация о 30 пострадавших и 19 госпитализированных.

Фото: Il Messaggero

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Теги: италия, болельщики, рим, эскалатор, Маттео Мальвини
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