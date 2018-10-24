"Десятки пьяниц". Премьер Италии назвал причину аварии эскалатора

Премьер-министр Матео Сальвини обвинил в инциденте на эскалаторе в Риме "десятки пьяниц". Об этом сообщает Il Messaggero.
"Эскалаторы не созданы для того, чтобы люди прыгали по ним", - сказал Сальвини, отметив, что беспорядки устроили "псевдоболельщики российской команды".
23 октября болельщики российского футбольного клуба ЦСКА прыгали на эскалаторе в метро Рима и это привело к его обрушению.
МИД Украины сообщил, что во время инцидента на станции метро Repubblica пострадали четыре украинца, они госпитализированы. Сразу после аварии была информация о 30 пострадавших и 19 госпитализированных.
Фото: Il Messaggero