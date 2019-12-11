Девятилетний вундеркинд со скандалом бросил университет

Лоран Симонс (Фото: скриншот из видео Spiegel Online)

Девятилетний вундеркинд Лоран Симонс, который рассчитывал окончить образование в Техническом университете Эйндховена до 26 декабря, принял решение уйти оттуда. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Администрация университета хотела, чтобы Симонс отложил выпуск до середины 2020 года, поскольку ему следовало сдать еще множество экзаменов, однако родители с этим не согласились. Они хотели, чтобы их сын окончил университет до своего десятилетия и стал самым юным обладателем высшего образования в мире.

"Нам было сказано, что мы слишком сильно давим на ребенка и что если это продолжится, то ему придется пройти психологическую экспертизу", - рассказал отец вундеркинда.

В университете заявляют, что Лоран не смог бы закончить образование к концу декабря, поскольку ему бы не удалось развить понимание предмета, творческие способности и критический анализ. Также в ВУЗе считают, что родители чрезмерно "давят" на ребенка.