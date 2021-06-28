Действовал восемь месяцев. Литва 1 июля отменяет карантин

С 1 июля в Литве отменят карантин, действовавший восемь месяцев в связи с пандемией коронавируса, однако режим чрезвычайной ситуации будет сохранен. Такое решение приняло литовское правительство, передает LRT.

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Как отмечается, карантин в Литве решили отменить, поскольку ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране улучшается.

В тоже время, в связи с распространением в мире дельта-штамма коронавируса и угрозой новой волны эпидемии, решено продлить режим ЧС в стране.

Режим ЧС касается поддержания безопасной дистанции между людьми, соблюдения масочного режима, а также особых условий функционирования торговых заведений и сферы услуг, а также условий работы на предприятиях и в учреждениях.

При пересечении границы с Литвой необходимо будет предоставить документацию об иммунизации от COVID-19 или результат теста на COVID-19.

Продолжит действовать так называемый паспорт возможностей, которий дает больше свободы вакцинированным и переболевши. Количество участников на мероприятиях, где действует этот паспорт, не будут ограничивать. В закрытых помещениях мероприятия будут проводить с заполнением мест на 75%.

26 июня Исландия отменила все карантинные ограничения и стала первой европейской страной, сделавшей это.

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Наталия Медведева

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