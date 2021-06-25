Первая страна в Европе отменяет все коронавирусные ограничения

С завтрашнего дня, 26 июня, Исландия отменяет все карантинные ограничения и, как ожидается, станет первой европейской страной, сделавшей это, сообщает Reuters.

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Министр здравоохранения Свандис Сваварсдоттир заявил, что с субботы исландцам больше не придется соблюдать дистанцию или носить маску.

В Исландии существует хорошо зарекомендовавшая себя система тестирования и отслеживания, несколько раз применялись меры изоляции, чтобы остановить всплески инфекций, сообщает агентство.

"Мы восстанавливаем общество, в котором привыкли жить и которого так долго ждали", – сказала Сваварсдоттир.

Карантин в Исландии включал ограничения на публичные собрания и правило социального дистанцирования от двух метров.

По данным Reuters, 87% людей в Исландии получили первую дозу вакцины против COVID-19, что является самым высоким показателем среди сопоставимых стран.

В Исландии с населением всего 360 000 человек заболеваемость в среднем за две недели составляет 1,6 на 100 000 человек. Число умерших также сравнительно невелико. В целом 30 человек умерли из 6 637 инфицированных.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом Израиль с полудня 25 июня возвращает обязательное ношения маски/респираторы везде, кроме открытой местности и дома.

Вчера, 24 июня, в Украине выявили 876 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 937), выздоровели 2405 пациентов (2471).

Вадим Ребрина

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