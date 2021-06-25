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Коронавирус. В Украине выявили 876 заболевших, больше всего – в центре и на востоке

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 08:20
Коронавирус. В Украине выявили 876 заболевших, больше всего – в центре и на востоке - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Вчера, 24 июня, в Украине выявили 876 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 937), выздоровели 2405 пациентов (2471). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Госпитализированы 489 человек (сутками ранее – 559), 53 пациента умерли (58).

Официально за 24 июня сделано 45 720 тестов на коронавирус (54 343 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 19 481 (22 496), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 9160 (11 418), экспресс-тестов на антиген – 17 079 (20 429).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве (196), Запорожской (72), Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 232 790 заболевших COVID-19, из них 2 160 137 выздоровели, 52 234 человека умерли.

Данные по Киеву и областям:

Киев – (196 сутками ранее);

Винницкая – 9 (16);

Волынская – 19 (24);

Днепропетровская – 63 (59);

Донецкая – 53 (51);

Житомирская – 30 (17);

Закарпатская – 14 (8);

Запорожская – 72 (42);

Ивано-Франковская – 12 (14);

Киевская – 53 (51);

Кировоградская – 6 (15);

Луганская – 10 (18);

Львовская – 32 (48);

Николаевская – 28 (35);

Одесская – 33 (30);

Полтавская – 26 (18);

Ровенская – 20 (26);

Сумская – 24 (24);

Тернопольская – 10 (6);

Харьковская – 56 (57);

Херсонская – 29 (30);

Хмельницкая – 16 (49);

Черкасская – 33 (33);

Черниговская – 19 (32);

Черновицкая – 13 (11).

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Дарья Мостовая
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Украина киев статистика коронавирус COVID-19 области
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