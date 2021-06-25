Коронавирус. В Украине выявили 876 заболевших, больше всего – в центре и на востоке
Вчера, 24 июня, в Украине выявили 876 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 937), выздоровели 2405 пациентов (2471). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Госпитализированы 489 человек (сутками ранее – 559), 53 пациента умерли (58).
Официально за 24 июня сделано 45 720 тестов на коронавирус (54 343 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 19 481 (22 496), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 9160 (11 418), экспресс-тестов на антиген – 17 079 (20 429).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 232 790 заболевших COVID-19, из них 2 160 137 выздоровели, 52 234 человека умерли.
Данные по Киеву и областям:
Киев – (196 сутками ранее);
Винницкая – 9 (16);
Волынская – 19 (24);
Днепропетровская – 63 (59);
Донецкая – 53 (51);
Житомирская – 30 (17);
Закарпатская – 14 (8);
Запорожская – 72 (42);
Ивано-Франковская – 12 (14);
Киевская – 53 (51);
Кировоградская – 6 (15);
Луганская – 10 (18);
Львовская – 32 (48);
Николаевская – 28 (35);
Одесская – 33 (30);
Полтавская – 26 (18);
Ровенская – 20 (26);
Сумская – 24 (24);
Тернопольская – 10 (6);
Харьковская – 56 (57);
Херсонская – 29 (30);
Хмельницкая – 16 (49);
Черкасская – 33 (33);
Черниговская – 19 (32);
Черновицкая – 13 (11).
- 23 июня в Киеве впервые с августа 2020 года не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса.
- В тот же день секретарь СНБО Данилов заявил, что дельта-штамм COVID-19 уже в Украине, заболевших двое.
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