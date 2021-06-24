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В Киеве впервые с августа 2020 года не зафиксировали ни одной смерти от COVID за сутки

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 13:35
В Киеве впервые с августа 2020 года не зафиксировали ни одной смерти от COVID за сутки - Фото
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

За прошедшие сутки в Киеве выявили 223 новых заболевших коронавирусом, при этом летальных случаев зафиксировано не было. Об этом во время онлайн-брифинга рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

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Он также отметил, что за весь период эпидемии в городе от COVID-19 умерли 5185 человек, а подтвержденных случаев заболевания – 212 834.

За прошлые сутки от коронавируса выздоровели 605 человек, а в целом болезнь победили 203 547 киевлян.

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Дарья Мостовая
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летальные случаи киев статистика коронавирус COVID-19
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