В Киеве впервые с августа 2020 года не зафиксировали ни одной смерти от COVID за сутки

За прошедшие сутки в Киеве выявили 223 новых заболевших коронавирусом, при этом летальных случаев зафиксировано не было. Об этом во время онлайн-брифинга рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

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Он также отметил, что за весь период эпидемии в городе от COVID-19 умерли 5185 человек, а подтвержденных случаев заболевания – 212 834.

За прошлые сутки от коронавируса выздоровели 605 человек, а в целом болезнь победили 203 547 киевлян.

На этой неделе центр вакцинации в Киеве будет работать четыре дня – с 24 по 27 июня.

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Дарья Мостовая

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