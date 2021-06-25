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Эпидемия | Израиль возвращает масочный режим. В стране рост случаев дельта-ковида

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 10:22
Израиль возвращает масочный режим. В стране рост случаев дельта-ковида - Фото
Вакцинация в Израиле (фото - ЕРА)

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом Израиль с полудня 25 июня возвращает обязательное ношения маски/респираторы везде, кроме открытой местности и дома. Об этом говорится в пресс-релизе Минздрава страны, которая среди лидеров мировой вакцинальной кампании против COVID-19.

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В стране отмечаются локальные вспышки коронавируса, причиной которых стал дельта-вариант патогена, впервые зафиксированный в начале года в Индии. Он значительно заразнее, чем оригинальный, и частично снижает эффективность вакцинной защиты и прочность иммунитета переболевших ранними версиями вируса.

Разрешение везде быть без масок продержалось в стране 10 дней: 15 июня власти дали добро на безмасочный режим.

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Обязанность ношения маски с 25 июня не распространяется на:

→ детей младше 7 лет;
→ людей, кому по причине инвалидности нельзя/не рекомендуется ее носить;
→ лиц, находящихся в закрытом или обособленном месте без посторонних;
→ двух сотрудников, которые постоянно работают в одном помещении;
→ занимающихся спортом.

Израильский Минздрав рекомендовал носить маски даже на многолюдных собраниях на открытом воздухе, а тем людям, кто не вакцинирован, и людям из групп риска – воздерживаться от участия в подобных собраниях.

Важно: рост случаев заражения в Израиле не перерос в сопоставимый рост тяжелых случаев, госпитализаций и смертей от COVID-19. Это также хорошо видно по ситуации в Британии, где сейчас болеет в основном непривитая молодежь, а вакцинированные старшие поколения и другие уязвимые лица – гораздо меньше.

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Евгений Пилипенко
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