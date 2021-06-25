Эпидемия | Израиль возвращает масочный режим. В стране рост случаев дельта-ковида
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом Израиль с полудня 25 июня возвращает обязательное ношения маски/респираторы везде, кроме открытой местности и дома. Об этом говорится в пресс-релизе Минздрава страны, которая среди лидеров мировой вакцинальной кампании против COVID-19.
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В стране отмечаются локальные вспышки коронавируса, причиной которых стал дельта-вариант патогена, впервые зафиксированный в начале года в Индии. Он значительно заразнее, чем оригинальный, и частично снижает эффективность вакцинной защиты и прочность иммунитета переболевших ранними версиями вируса.
Разрешение везде быть без масок продержалось в стране 10 дней: 15 июня власти дали добро на безмасочный режим.
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Обязанность ношения маски с 25 июня не распространяется на:
→ детей младше 7 лет;
→ людей, кому по причине инвалидности нельзя/не рекомендуется ее носить;
→ лиц, находящихся в закрытом или обособленном месте без посторонних;
→ двух сотрудников, которые постоянно работают в одном помещении;
→ занимающихся спортом.
Израильский Минздрав рекомендовал носить маски даже на многолюдных собраниях на открытом воздухе, а тем людям, кто не вакцинирован, и людям из групп риска – воздерживаться от участия в подобных собраниях.
Важно: рост случаев заражения в Израиле не перерос в сопоставимый рост тяжелых случаев, госпитализаций и смертей от COVID-19. Это также хорошо видно по ситуации в Британии, где сейчас болеет в основном непривитая молодежь, а вакцинированные старшие поколения и другие уязвимые лица – гораздо меньше.
- В стране вакцинируют мРНК-биопрепаратом от Pfizer-BioNTech, который демонстрирует максимальную среди одобренных ВОЗ вакцин эффективность против коронавируса.
- В конце апреля в Израиле закрыли последние ковид-отделения.
- 15 июня Израиль открыл границы для украинцев: подробно об условиях въезда.
- Центр массовой вакцинации в Киеве открыт 25, 26 и 27 июня для всех желающих.
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