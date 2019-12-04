Dictionary.com: Слово года - "экзистенциальный"

Слово использовалось в основном в негативном контексте (Фото: dictionary.com)

Онлайн-словарь Dictionary.com определил "экзистенциальный" словом 2019 года. Об этом сообщает сайт словаря.

Главной причиной популярности этого слова словарь считает случай его использования экс-вице-президентом Джо Байденом, когда он сказал о Дональде Трампе, что он "буквально представляет собой экзистенциальную угрозу Америке". "Экзистенциальные поиски Байдена привели к тому, что слово выросло в популярности более чем на 1000%", - утверждает словарь.

Также среди причин, по версии словаря, - обсуждение изменений климата, экологических проблем, исчезающих видов животных и растений, многочисленных случаев насилия, в том числе с применением огнестрельного оружия.

Самым популярным выражением в 2019 году стала "климатическая забастовка" (climate strike) по версии Collins English Dictionary.

Читайте также: Оксфордский словарь назвал свою версию слова 2018 года - видео