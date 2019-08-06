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Дипломат ЕС: Жесткий Brexit - основной сценарий Лондона

Дипломат ЕС: Жесткий Brexit - основной сценарий Лондона - Фото
Борис Джонсон (фото - EPA)
06.08.2019, 11:20

Правительство Великобритании не демонстрирует желания вести переговоры о пересмотре соглашения по Brexit, считают в Брюсселе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается пересматривать соглашение о Brexit, выход "без сделки" стал основным сценарием, сообщает The Guardian со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

После прошедшей недавно встречи советника британского премьера по отношениям с ЕС Дэвида Фроста с официальными лицами в Брюсселе, дипломатам ЕС сообщили, что отказ Британии от компромисса стал очевидным для всех присутствовавших на встрече, говорит собеседник газеты.

Вместо соглашения Фрост стремился обсудить, как будут перезагружены отношения между ЕС и Великобританией после того, как 31 октября произойдет "жесткий выход".

"Было ясно, что у Соединенного королевства нет другого плана. Никаких намерений договариваться, что требовало бы плана. Похоже, "выход без сделки" стал основным сценарием для правительства Великобритании", - сообщил дипломат.

По его мнению, никаких предложений вместо "страховочного плана" по границе с Северной Ирландией не выдвигается, и даже если бы ЕС согласился отказаться от этого пункта соглашения, альтернативы все равно нет.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании удвоило расходы на подготовку к Brexit без заключения сделки и развернуло крупнейшую со времен Второй мировой войны информационную кампанию.

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