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Дипломат РФ устроил шумную вечеринку в Риге и показывал средние пальцы соседям – фото

14.04.2021, 06:42
Дипломат РФ устроил шумную вечеринку в Риге и показывал средние пальцы соседям – фото - Фото
Руслан Ушаков (скриншот видео YouTube)

Российский дипломат, военный атташе РФ в Латвии Руслан Ушаков, устроил шумную вечеринку в Риге в разгар эпидемии и показывал средние пальцы недовольным соседям. Министерство иностранных дел Латвии выразило протест, сообщает Delfi.

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По данным издания, Ушаков устроил вечеринку в конце марта во дворе частного дома. В ней участвовали порядка 10 человек, которые потом разъехались на машине с российскими дипломатическими номерами.

Недовольные громкой музыкой соседи вызвали полицию, однако она уехала, ничего не сделав, пишет издание. После этого Ушаков начал показывать соседям средние пальцы, а они это сфотографировали.

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На инцидент отреагировал МИД Латвии, выразив протест временному поверенному России Вадиму Васильеву. 

В релизе говорится о нарушении российским дипломатом ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Также отмечается, что любому дипломату следует ввести себя уважительно, соблюдать нормы принимающей страны и соответствующе относиться к правоохранителям. В посольстве РФ заверили, что не оставят ситуацию без внимания. 

В МИД Латвии не называют имени дипломата РФ, однако, по данным Delfi, речь идет именно об Ушакове.

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Марк Сировой
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