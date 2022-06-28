Джонсон призвал ученых РФ бежать в Британию: Мы ценим открытость, свободу и тягу к знаниям
Британский премьер Борис Джонсон призвал российских ученых, которые не желают жить в стране, развязавшей полномасштабную войну против Украины, бежать в Великобританию. Об этом пишет Тhe Guardian.
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По его словам, это предложение аналогично системе партнерства с украинскими университетами, позволяющей украинским ученым продолжать исследования в британских учреждениях.
"Российским ученым и исследователям, которые с тревогой смотрят на путинское насилие и которые больше не чувствуют себя в России в безопасности: вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям", – сказал Джонсон.
Бюджет государственной программы "Исследователи в группе риска" составляет 10 млн фунтов стерлингов. По ней около 130 украинских ученых переедут в Великобританию и получат там поддержку.
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