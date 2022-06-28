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Джонсон призвал ученых РФ бежать в Британию: Мы ценим открытость, свободу и тягу к знаниям

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 11:49
Джонсон призвал ученых РФ бежать в Британию: Мы ценим открытость, свободу и тягу к знаниям - Фото
Борис Джонсон (фото — его Twitter)

Британский премьер Борис Джонсон призвал российских ученых, которые не желают жить в стране, развязавшей полномасштабную войну против Украины, бежать в Великобританию. Об этом пишет Тhe Guardian.

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По его словам, это предложение аналогично системе партнерства с украинскими университетами, позволяющей украинским ученым продолжать исследования в британских учреждениях.

"Российским ученым и исследователям, которые с тревогой смотрят на путинское насилие и которые больше не чувствуют себя в России в безопасности: вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям", – сказал Джонсон.

Бюджет государственной программы "Исследователи в группе риска" составляет 10 млн фунтов стерлингов. По ней около 130 украинских ученых переедут в Великобританию и получат там поддержку.

Читайте колонку: Шизофашизм России: единственный выход для РФ – проиграть войну против Украины

Евгений Пилипенко
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война наука обращение ученые Борис Джонсон
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