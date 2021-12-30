Сюр. Российская академия наук потратила $10 000 на исследование о "существовании ада"

Институт философии Российской академии наук (РАН) заказал исследование "Является ли злом существование ада". На его оплату институт потратил 742 000 рублей (10 000 долл). Об этом свидетельствуют данные российского сайта госзакупок.

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В октябре этот договор был выполнен.

Единственным поставщиком госзакупки указан Игорь Гаспаров – доцент, кандидат философских наук. Он работает в Воронежском государственном медицинском университете им. Н.Н. Бурденко и Высшей школе экономики.

Это не единственная закупка российского института философии, которая вызвала вопросы в академической экспертной среде.

Ранее институт потратил 742 000 руб на исследование "Бесполезная свобода и проблема ада". Автор – Александр Мишура, кандидат наук, также преподает в ВШЭ. 686 000 руб институт потратил на исследование "Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея". Работа выполняется Богданом Фаулем.

При этом в РАН говорят, что все в рамках закона.

"Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда", — псказали РБК в Институте философии РАН.

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Вадим Ребрина

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