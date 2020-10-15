"Длительный коронавирус" может быть комбинацией четырех синдромов – исследование

Даже при отрицательном результате теста на COVID-19 после выздоровления некоторые симптомы еще могут проявляться более полугода

Затяжное течение коронавируса может свидетельствовать о его мультсисистемности – в этом случае болезнь может представлять собой совокупность сразу четырех синдромов, говорится в исследовании британских ученых на сайте Национального института исследований в области здравоохранения.

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Исследователи утверждают, что "длительная" форма COVID-19 может выражаться в том, что даже после "выздоровления" у человека могут сохраняться отдельные симптомы болезни на протяжении семи месяцев. К ним отнесли одышку, синдром усталости, необратимые поражения внутренних органов и скелетно-мышечные боли.

При этом, дети точно так же подвержены пост-коронавирусному синдрому, говорится в исследовании. Поэтому даже если считать, что дети менее уязвимы перед самой болезнью, то в долгосрочной перспективе COVID-19 все же может серьезно отразиться на их здоровье.

По оценкам ученых, на сегодняшний день в Великобритании насчитывается уже 60 000 человек, живущих с таким "длительным коронавирусом".

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Дарья Мостовая

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