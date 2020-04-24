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Симптомов заболевания коронавирусом может быть в три раза больше - CDC

Симптомов заболевания коронавирусом может быть в три раза больше - CDC - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
24.04.2020, 11:39

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США считают, что список симптомов коронавируса SARS-CoV-2 больше, чем предполагалось вначале

Ученые США утроили количество симптомов, которые могут сигнализировать о заболевании коронавирусом: к ним добавились боли в мышцах, головная боль, а также потеря вкуса и обоняния. Новый перечень возможных симптомов COVID-19 опубликован на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

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Ранее в CDC к трем ключевым симптомам относили лихорадку, одышку и кашель. Теперь список основной симптоматики расширился - о заболевании коронавирусом могут свидетельствовать температура, кашель, озноб, одышка, тремор, мышечные и/или головные боли, боль в горле, утрата вкуса или обоняния. Все эти симптомы могут проявляться в промежутке между вторым и 14-м днями после заражения.

Также в Центрах отметили, что у пожилых людей и тех, кто имеет сопутствующие заболевания, риск осложнений, вызванных коронавирусом, по-прежнему остается более высоким, чем у остальных групп.

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  • 26 марта медики Британии обратили внимание на еще один симптом коронавирусной болезни.
  • 21 апреля китайские медики предположили, что заболевшие коронавирусом наиболее заразны до появления симптомов.

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Дарья Мостовая
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