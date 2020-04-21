Не очень утешительно. Заболевший COVID-19 наиболее заразен до симптомов – Nature

Пораженные коронавирусом (желтые частицы) клетки (фото — пресс-служба NIAID)

Почти в половине случаев из около сотни исследованных распространение коронавируса SARS-CoV-2 к другому человеку произошло незадолго до появления у инфицированных симптомов болезни COVID-19. Об этом пишут китайские ученые, их исследование опубликовано в научном журнале Nature Medicine.

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Выборка исследования – 94 пациента (поровну мужчин и женщин) со средним возрастом 47 лет, которые поступили в Восьмую народную больницу Гуанчжоу с 21 января по 14 февраля. В течение 32 дней с момента появления симптомов у них брали пробы – всего 414 мазков из носа и горла.

Выяснилось, что пик заразности инфицированных – от одного до двух дней до появления симптомов. Пик – примерно за 0,7 дня до появления симптомов.

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"Мы выявили высокие вирусные нагрузки вскоре после появления симптомов, которые затем постепенно снижались до предела обнаружения примерно на 21-й день. Выделение вируса начинается за два-три дня до симптомов. После их появления вирусная нагрузка монотонно снижается. Не было очевидной разницы в вирусных нагрузках по полу, возрастным группам и тяжести заболевания", – пишут медики.

СПРАВКА. Вирусная нагрузка – мера тяжести вирусной инфекции. Оценивают по числу вирусных частиц в объеме биологической жидкости зараженного организма.

Исследование показало, что инфекционность может значительно снижаться уже через восемь дней после появления симптомов. То есть, антитела, которые вырабатывает организм, спустя 10 дней после пика вирусной нагрузки нейтрализуют значительный процент частиц SARS-CoV-2.

Авторы пишут, что эти результаты "подтверждают наши выводы о том, что профиль инфекционности может более близко напоминать профиль гриппа, чем SARS". Также они уточнили, что бессимптомные заболевшие не настолько заразны, как те, у кого налицо признаки COVID-19.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Репродуктивное число вируса – примерно 2,2—2,5. Чтобы эпидемия/пандемия пошла на убыль, оно должно быть меньше 1,0.

На утро 21 апреля в стране выявлено 6125 случаев , 161 человек умер, 367 выздоровели.

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