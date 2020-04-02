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Массовые тесты в Исландии: до 50% случаев COVID-19 могут быть без симптомов

Массовые тесты в Исландии: до 50% случаев COVID-19 могут быть без симптомов - Фото
Иллюстративное фото: Rob Engelaar/ЕРА
02.04.2020, 10:12

В Исландии протестировали на коронавирус уже почти 5% населения, около половины случаев заболевания проходят без симптомов

В Исландии протестировали на коронавирус почти 5% населения, около 50% случаев заболевания протекают без симптомов, сообщает CNN.

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В Исландии развернута широкая программа тестирования населения на зараженность коронавирусом, протестировано уже 17 900 человек из 360 000 живущих в стране. В то время как больница Национального университета тестирует тех, у кого выявлены симптомы, либо кто находится в группе риска, компания deCODE Genetics в сотрудничестве с властями проводит тестирование тех, кто не находится в карантине.

Компания сообщает, что из 9000 сделанных в ней тестов менее 1% показывают положительный результат, при этом около 50% из заразившихся не чувствовали симптомов заболевания. Это подтверждает выводы исследований, в которых подчеркивается важная роль больных без симптомов в распространении вируса.

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В Министерстве здравоохранения Исландии подчеркивают, что результаты тестирования могут быть не совсем точными из-за того, что выборка прошедших его формировалась произвольно.

В Исландии до сих пор не введены жесткие карантинные меры, как в других странах, хотя запрещены собрания больше, чем 100 человек и закрыты школы. Власти заявляют, что дополнительные ограничения не требуются, поскольку страна оказалась лучше подготовлена к тому, чтобы отслеживать распространение вируса.

Другой причиной, почему не вводят общий карантин, чиновники называют "агрессивную политику индивидуального карантина" для тех, кто заболел, контактировал с заболевшими или находится в группе риска.

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Компания deCODE Genetics планирует протестировать порядка 50 000 человек, или 13% от населения страны. На основании полученных данных могут быть построены модели распространения заболевания, которые помогут другим странам бороться с пандемией.

На сегодняшний день в Исландии выявлено 1220 случаев COVID-19, два человека умерли, 236 выздоровели.

  • В Украине по состоянию на 22:00 1 апреля зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19, зафиксировано 20 летальных случаев. 13 человек выздоровели.
  • Вчера глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрйесус заявил, что он "глубоко обеспокоен быстрой эскалацией и глобальным распространением" коронавирусной инфекции. 

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Денис Юдин
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Исландия тестирование коронавирус COVID-19
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