Туризм | Для въезда в страны шенгена потребуется предварительное разрешение. Но не в этом году
18 марта на заседании Еврокомиссии одобрили решение о применении системы ETIAS. Она предполагает, что туристам, приезжающие в государства шенгенской зоны из третьих стран по безвизовому режиму, необходимо будет предварительно получать специальное электронное разрешение на въезд. Об этом говорится на сайте комиссии.
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Путешественники смогут подавать заявки на получение разрешения через специальный веб-сайт или мобильное приложение, заплатив при этом сбор семь евро и указав данные проездного документа.
После заполнения заявки система проверяет данные – в Еврокомиссии заверяют, что это может занять несколько минут, в отдельных случаях до 96 часов – и выдает либо не выдает разрешение на въезд в выбранную страну. Проверять наличие заполненной заявки будут на контроле при пересечении границы, а срок ее действия составит три года.
Без полученного предварительного разрешения въезд на территорию стран шенгенской зоны будет запрещен.
В Еврокомиссии подчеркнули, что в случае отказа человек сможет обжаловать это в апелляционном суде того государства, которое приняло такое решение.
Заработает система ориентировочно к концу 2022 года – до этого времени при въезде в государства шенгенской зоны будут действовать лишь уже существующие ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Главной целью ETIAS является упрощение пограничного контроля, уход от бюрократии и сокращение количества отказов во въезде в страну при пересечении ее границы.
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